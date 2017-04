Beach Volley : « Le beach volley pour le marketing sportif et touristique » dixit Mahela Bouër, étudiante franco-malgache

L’événement AIM Beach Volley a été initié en 2016 par Mahela Bouër, jeune étudiante franco-malgache entourée de six autres étudiants de l’IUP Tourisme : Matthieu Ranaivoson, Gaëlle Lallemand, Ornella Marguerite, Marjorie Bulin et Emilie Pausé.

Un week-end entier de beach volley a eu lieu le 1er et 2 avril dernier au site de plage de la Trinité à Saint-Denis de La Réunion avec près de 150 participants. Les couleurs de Madagascar y ont été déployées avec la participation de l’Association des Étudiants Malgaches de La Réunion (AEMR) et la présence de Ghislain Lalabe, parrain de l’événement et icône du volley-ball malgache et réunionnais. Un total de 55 partenaires a contribué à la réussite de cet événement dont notamment le VBC Saint-Denis, qui est venu à Madagascar pour le tournoi de l’amitié des îles de l’Océan Indien en septembre dernier. Force est de constater que ce club, présidé par Claude Vidot, non seulement encourage les initiatives de la jeunesse réunionnaise, mais est également sensible aux actions réalisées pour Madagascar.

Mahela Bouër, quant à elle, affirme que « le beach volley peut être un moyen de valoriser les côtes des îles de l’Océan Indien en matière touristique » et explique « avec l’intégration de ce sport aux prochains jeux des îles de l’Océan Indien, le niveau de cette pratique sportive pourrait considérablement augmenter et laisser place à une multiplication de tournois de beach volley dans l’Océan Indien. Ce qui pourrait à moyen terme avoir une envergure plus importante que celle de la région indianocéanique. Certainement une belle opportunité pour les entreprises privées de développer leur visibilité. »

Il va sans dire que La Réunion possède déjà d’excellents beacheurs et que la création du Fiat Volley Run Tour géré par Maxime Guermeur en collaboration étroite avec la ligue réunionnaise de volley-ball, ne peut que favoriser l’expansion de cette pratique sportive et augmenter son niveau. Et si la Fédération Malgache de Volley-Ball (FMVB) ou la ligue d’Analamanga développait un partenariat avec la Ligue Réunionnaise de Volley-Ball (LRVB) pour organiser une étape de beach volley d’envergure internationale ? Un événement qui pourrait certainement intéresser les Îles Vanille, l’ïle de La Réunion Tourisme (IRT) et l’Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) pour une meilleure visibilité à l’internationale des îles de l’Océan Indien.

Anny Andrianaivonirina