URBAN TRAIL : Près de 3 700 coureurs contre la polio

Grande fête du sport hier au départ et à l’arrivée de l’Urban trail des clubs de Rotary de Tana et d’Ivato. La 3e édition a été un vrai succès. Et la lutte contre la polio a mobilisé une vraie foule.

Un départ donné à 08h15 minutes par le Pr Lalatiana Andriamanarivo, non moins rotarien et surtout ministre de la Santé sur le parking du Jumbo Score Ankorondrano. Et cela mit fin au bazar d’avant départ qui a connu une effervescence énorme. Tiana Raoelina du Rotary Ivato aura beau donné les numéros d’urgence, les gens piaffaient surtout d’impatience pour tâter ce 6km 200 ou 11km de l’urban trail qu’ils en étaient dissipés. 3 700 coureurs et marcheurs qui se meuvent ensemble d’un seul coup, c’est comme une grosse lame de vague qui irait couvrir le centre de Tana durant 3 heures au moins. Les athlètes confirmés ont bouclé le parcours en un rien de temps, mais c’est surtout l’ambiance et la convivialité des enfants, des écoliers, des femmes, des vieux comme des jeunes qui plaisent.

L’urban trail a ceci de particulier aussi : elle fait découvrir à tous un autre visage de Tana la belle que beaucoup ne connaissent pas, tout comme elle incite les spectateurs tout au long de la route à participer pour une prochaine fois. A l’issue de Faravohitra, cette petite ruelle qui descend vers Antsahabe a plu. Après Ambanidia, près de la moitié des coureurs et marcheurs pour ne pas dire plus ne connaissaient pas la dure mais dure montée des escaliers et pavés d’Ambavahadimitafo. La vue y est impeccable, la pente rude et l’arrivée spectaculaire près des portes historiques d’Andafiavaratra. Ajoutez-y la descente ardue des 416 et vous avez l’ambiance des parcours. Les chrétiens pratiquants de ce dimanche des Rameaux ont ainsi côtoyé des coureurs en sueur luttant contre la polio. Bravo aux Rotary pour l’initiative et bravo aux coureurs pour cette levée de fonds réussie. Les plus courageux ont même continué à Mahamasina avec le zumba et les animations sur place.

Anny Andrianaivonirina