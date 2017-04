Basket-ball : Samuel R et Marcelle R décorés de l’ordre de mérite sportif

Deux figures illustres du basket-ball malgache ont été décorées de l’ordre du mérite sportif au grade d’officier. Il s’agit de Marcelle Ratovonony, ancienne membre de l’équipe nationale ayant remporté la médaille d’argent aux 1ers Jeux Africains de Brazzaville en 1965. Depuis 1986, elle est membre de la fédération malgache de basket-ball. L’autre bénéficiaire est Samuel Rakotonomenjanahary, l’ancien secrétaire général de la FMBB, considéré comme une encyclopédie ambulante de cette discipline. De joueur, à entraîneur puis arbitre avant de devenir président du conseil central des arbitres de 1986 à 1989, puis secrétaire général adjoint de 1989 à 1997, puis secrétaire général de 1997 à 2000 et de 2004 à 2017. C’est le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Jean Anicet Andriamosarisoa accompagné du président de la fédération malgache de basket-ball (FMBB), Jean Michel Ramaroson qui a procédé à la décoration, hier, au Palais des Sports de Mahamasina. « C’est la reconnaissance de l’Etat à ce que vous avez apporté pour le sport malgache. Je félicite la FMBB pour les efforts entrepris pour le développement et la promotion de la discipline pour ne citer que les structures et le centre à Tsiroanomandidy » a fait ressortir le ministre. Après la première vague au Palais des Sports et ceux des autres disciplines comme le sport automobile et le kickboxing voilà que ces grands noms du basket-ball malgache ont reçu leur part.

T.H