Après le score de parité de 1 à 1 contre l’équipe de CRD Libolo de l’Angola à Vontovorona, les protégés de Raoul Rabekoto ont fait un 0-0 en Angola. Ce qui signifie pour les joueurs de la CNaPS Sport l’adieu à la coupe de la CAF. Les buts marqués (non marqués finalement) ne vont pas suffire pour nous propulser plus loin que les 1/16 de finale de la Ligue des Champions. Mais étant donné le niveau, il reste à améliorer ce petit quelque chose qui manque et on reprend confiance pour la saison prochaine.

Anny Andrianaivonirina