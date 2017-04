Basket-ball Smatch’in : 31 équipes pour deux titres !

La 6e édition du Smatch’in se disputera du 22 au 30 avril au Palais des Sports de Mahamasina. Trente trois équipes dont 21 masculines et 12 féminines en découdront pendant neuf jours pour succéder aux équipes de l’ESSCA, tenantes du titre. Au fil des années depuis son lancement en 2012, le tournoi est devenu un rendez-vous incontournable pour les férus de basket-ball au niveau des établissements d’enseignement supérieur. Lors de sa première édition, douze instituts avaient participé au tournoi et actuellement, ils sont 25 instituts à participer à cette édition 2017. Dans la catégorie féminine, douze équipes vont se partager leurs joutes et 21 chez les hommes. Dans le cadre de la préparation de l’équipe nationale U 16 en vue de l’Afrobasket à l’Ile Maurice, les présélectionnés évolueront dans la poule D aux côtés de l’INSCAE, l’ESCAME, l’ESTIM, l’ACEEM, et l’ISCAM. Une occasion pour les jeunes joueurs de tester leur capacité à quatre mois de l’évènement.

Concours. Plusieurs activités sont prévues entre autres les concours de dunk et de tirs à trois points, l’élection « Miss Smatch’in » ainsi que le concours de danse urbaine « Smatch’in danse Contest ». XXL s’associe à Smatch’in en tant que sponsor officiel.

Fidèle partenaire de Smatch’in depuis sa première édition, XXL sera une nouvelle fois aux côtés des organisateurs et des participants pour soutenir et booster leurs efforts. Marque de boisson énergisante soutenant la performance et l’endurance, XXL s’adresse à un public sportif, jeune et dynamique. Pour le concours de Miss Smatch’In, 17 jeunes filles se sont inscrites et à l’issue des présélections douze vont défiler pour leurs instituts. Quant au « Smatch’in danse contest », ACEEM, INTH, INSCAE, ESMIA, SAINT MICHEL et l’UCM vont présenter leurs chorégraphies.

T.H

Hommes

Poule A

ESSCA, UCM, ISPM, UPRIM et LETTRES.

Poule B

INTH, IEP, Fac SCIENCES, GSI et ESMIA.

Poule C

ENEAM, IST, CNTEMAD, DEGS et IMGAM.

Poule D

INSCAE, ESCAME, ESTIM, ACEEM, ISCAM et Equipe Nationale U16.

Dames

Poule A

ESSCA, IMGAM et AGRO.

Poule B

DEGS, UPRIM et SAMIS-ESIC.

Poule C

ISM Advancea, ACEEM et Médecine.

Poule D

INTH, IFT et INSCAE.

Programmes

Samedi 22 avril

Phases éliminatoires – Cérémonie d’ouverture.

23 au 27 avril : Phases éliminatoires.

Vendredi 28 avril

Phases éliminatoires dames

Quarts de finales hommes.

Samedi 29 avril

Demi-finales

Miss Smatch’in

Smatch’in dance contest

Dimanche 30 avril

Concours de dunk et tirs à 3 points.

Finales élection Smatch’in et Dance Contest.

Grand Show de clôture

Finales hommes et dames