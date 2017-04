Football- CHAN 2018 : Les Barea assurent l’essentiel !

Une courte victoire de 1 à 0. Une bien courte victoire qui n’autorise pas les Barea à lâcher prise au match retour de ce week-end dans la capitale de la Malawi. Mais tout compte fait, l’équipe malgache n’a eu que ce qu’elle a récolté au cours d’un match où la plupart des cadres ont levé les pieds.

1 à 0. Un but marqué par Dino dès 30m. Un puissant tir qui s’est logé dans la lucarne du gardien de Malawi, Ernest Kakhobwe, a permis au onze malgache de se tirer d’affaire alors que la colère commençait à gronder dans les gradins. Une colère légitimée par les échecs répétés de nos cadres notamment un Dax assez transparent et qui est très loin de son niveau habituel.

Njiva super prudent. Mais le meneur de jeu de Fosa Juniors n’était pas le seul, car on notera aussi la prestation en demi-teinte de Njiva qui venait pourtant de signer pour le club de Montpellier. A moins que ce ne soit pas lié car Njiva pouvait tout permettre sauf se blesser dans une situation pareille. Il appartient au staff technique de voir s’il peut ou non tenir sa place en étant super prudent.

Même le capitaine Ando Manoelantsoa a cafouillé dans son jeu devant l’inertie de ses coéquipiers en obligeant du coup Raux Auguste à le remplacer par Tantely.

Sur le papier pourtant et mis à part Elefoni qui n’est jamais parvenu à rentrer dans le jeu, les Barea pouvaient bien venir à bout du Malawi qui n’a rien d’un foudre de guerre, mais rien n’y fit. Nonot (27) trouva le montant gauche du portier malawite tout comme Bourahim qui ajuste l’autre montant droit des buts adverses (30).

Toby meilleur joueur. Même Njiva, à la hauteur du point de penalty, enleva son tir et gâchant par la même occasion le centre parfait de Toby, l’un des meilleurs Malgaches sur le terrain avec le Majungais Baggio. Très entreprenant sur les montées offensives, Toby a mis à mal une défense malawite, mais ses centres ont été mal exploités par un Nonot qui jouait trop en retrait.

La rentrée de Bila et de Dino à la place de Bourahim et Dax offrit un autre visage au milieu de terrain et le but de Dino (82e) vint couronner ce changement qui venait à point nommé.

Et une fois de plus, cette marge est un peu juste pour le retour et que d’ici mercredi prévu pour le départ à Blantyre. Ce ne sera pas facile, mais on l’a dit et redit que impossible n’est pas…malgache.

Clément RABARY