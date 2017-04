Football- CHAN 2018 : On ne change pas une équipe qui gagne

Les Barea sont partis à l’aube pour leur match retour contre le Malawi dans le cadre des éliminatoires de la CHAN 2018 au Kenya. Une première participation pour Madagascar qui a enfin compris l’importance d’une équipe composée uniquement de joueurs locaux.

Pour ce déplacement, la mission se résume à tenir en échec les Malawites sur leurs terres. La seule alternative en fait après cette courte victoire quelque peu tirée par les chevaux de samedi devant, il est vrai, des gradins vides.

Pas le même onze de départ. Les Barea sont donc partis avec les mêmes joueurs ayant figuré sur la feuille de match de samedi mais probablement pas avec le même onze de départ.

A la lumière du dernier match test contre Fosa Juniors d’hier en effet, les Barea ont battu Fosa Juniors, pas le champion de Majunga mais bien l’équipe de 2e division d’Analamanga, sur le score éloquent de 4 buts à 0. C’est-à-dire un adversaire pas suffisamment armé. Mais c’était sans doute voulu pour se forger un bon moral avant le match retour contre le Malawi.

Un galop d’essai que les Barea ont bouclé en deux temps et trois mouvements avec un doublé de Dax, un autre but de Nono et un autre de Lôlôdy préféré à Ando de la CNaPS dans un rôle de sentinelle.

Un 4 à 0 bien trop facile pour qu’on puisse parler de regain de vitalité dans un groupe qui était bien trop fébrile dans son entame de match contre le Malawi. Mais une fébrilité assez compréhensible dans la mesure où il s’agissait d’une première africaine pour la plupart des locaux. Il appartient donc à Raux de cimenter ce collectif assez riche mais qui a du mal à se retrouver dans le feu de l’action. C’est tout aussi simple que cela…

Clément RABARY