Tennis – ITF-CAT U14 : Sampras en finale du simple

L’unique malgache engagé au circuit africain junior des moins de 14 ans de l’ITF-CAT disputé actuellement à Nairobi est qualifié pour la finale. Sampras Rakotondrainibe jouera la finale ce jour contre l’Egyptien, Hussein El Taweel. Il a éliminé son adversaire Brandly Osongo du Kenya par deux sets à zéro en demi-finale. En demi-finale, Sampras et le Kenyan Kael Shah se sont inclinés en finale face à Hussein El Taweed (Egypte) et Kanuti Alagwa (Tanzanie). Il a gagné à ce premier tournoi jusqu’à ce stade 460 points (300 en simple et 160 en doubles). Et la bonne nouvelle, le centre de Nairobi va l’emmener au Zimbabwe fin mai pour 2 tournois Grade 1. « C’est déjà une grande étape. Ce sera une fierté de faire partie de la délégation ITF mais toujours sous les couleurs de Madagascar » a fait savoir Sampras Rakotondrainibe.

T.H