Trail d’Ibity : Plus de 1 000 participants attendus

La fin des inscriptions a été ajournée pour le 22 mai dans les bureaux à Antsirabe et à Antananarivo.

Et rebelote. Comme dit l’adage, « jamais deux sans trois », l’association Antenna Technologies Madagascar décide d’organiser la 3e édition du Trail d’Ibity le 18 juin prochain. Une course organisée dans le dessein de récolter des fonds pour poursuivre les actions de l’association dans la lutte contre la malnutrition infantile. Un tournoi sous l’égide de la fédération malgache d’athlétisme à travers la ligue de Vakinankaratra et en collaboration avec la Commune Rurale d’Ibity.

Trois épreuves. Pour cette édition 2017, l’organisation prévoit trois épreuves entre autres la course de 30 km, une randonnée de montagne réservée aux personnes de plus de 20 ans, hommes et femmes, la course de 12 km réservée aux plus de 14 ans ou les 12 ans, mais qui devraient être accompagnés et la course de 2 km pour le grand public dont les enfants. Prévue être clôturée le 15 mai prochain, la fin des inscriptions a été ajournée pour le 22 mai au bureau de l’ORTANA à Antaninarenina et à Antsirabe et à l’usine Holcim Ibity. Les droits d’inscription ont été fixés à 15 000 Ariary pour les Malgaches et 40 000 Ariary pour les étrangers et sociétés dans la course de 30 km, 10 000 Ariary pour les Malgaches et 30 000 Ariary pour les étrangers dans l’épreuve du 12 km et 2 000 Ariary pour la course du 2 km. Avec 880 participants en 2016, cette année plus de 1 000 coureurs sont attendus à Ibity et ses environs.

Primes. Un prix sera décerné aux trois premiers du scratch et au premier de chaque catégorie : les courses de 12 km et 30 km et aux trois premiers enfants de la course du 2 km. 1 060 000 Ariary de primes seront distribués aux vainqueurs de chaque catégorie. 200 000 Ariary respectivement seront offerts aux vainqueurs hommes et dames du 30 km. En guise de reconnaissance aux participants, les « finishers » du 12 km et 30 km recevront une médaille de participation. Le départ de la course du 30 km sera donné à 06h30, 08h00 pour le 12 km et à 08h 30 pour le 3 km.

Œuvre sociale. Cette organisation œuvrant dans la lutte contre la malnutrition à travers ses divers projets dans la région Vakinankaratra notamment par la production et la distribution de spiruline dans la Commune Rurale d’Ibity. « Dans le cadre de la responsabilité sociétale du groupe Lafarge Holcim, nous soutenons la communauté. Nous mettons en place les structures dans la production et la commercialisation de la spiruline pour l’autosuffisance des villageois » a indiqué Francis Rajaobelina.

T.H