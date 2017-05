Football – Analamanga : Elgeco Plus solide leader !

Jusqu’où vont s’arrêter les hommes d’Alfred Randriamanampisoa dans cette course au titre de champion d’Analamanga de la Ligue 1 ? C’est la question qu’on se pose après leur promenade de santé d’hier à Carion et comptant pour la 11e journée de ce très relevé sommet tananarivien et qui finalement ne l’est plus tant les deux équipes de tête notamment Elgeco Plus mais aussi l’AS Adema dictent leur loi.

Hier encore, Elgeco Plus a infligé un camouflet au Mama FC sur un score incroyable de 4 à 0 assené avec la manière comme si Bela et ses camarades se trouvaient au champ de tirs. Des tirs nourris avec le goleador de service Bela, il y a aussi Zola revenu à un meilleur niveau sans oublier Dino et ses missiles de 30m. En face il y avait pourtant Mama qu’on croyait solide mais ce n’était plus le cas face à un champion en puissance.

Sursaut d’orgueil. Enfin presque car l’Adema ne lâche pas, lui non plus, prise. On avait enterré un peu trop vite ces gars d’Ivato quand l’Etat leur enleva le pain de la bouche en donnant la gestion de l’aéroport d’Ivato et de Nosy-Be à un autre opérateur mais c’était mal comprendre le sursaut d’orgueil né de cette frustration assez compréhensible. Et les résultats sont là. Hier encore, l’Adema a laminé le COSFA par 3 à 0. Un score d’autant plus étonnant que les militaires ont pourtant rajouté une artillerie lourde avec l’ancien de la CNaPS Nono aux côtés de Ndimby pour former un duo d’attaque qui est resté aphone devant la défense d’Ivato.

Après avoir été humilié par deux fois par Elgeco Plus (5 à 1 et 4 à 1), l’USCAFoot s’est ressaisi pour arracher le nul devant Tana Formation. C’était hier à Carion où Tana FC n’a pas pu résister aux Barea U20 également engagés dans ce championnat d’Analamanga. Ces derniers se sont imposés par 2 buts à 1 devant les hommes de Patrick Rakotonirina.

Le championnat d’Analamanga se poursuit ce dimanche pour reprendre le lundi au centre technique de Carion avec la 12e journée dont voici le programme :

Dimanche 14 mai à Mahamasina

10h00- Mama FC contre FC Tana

12h00 – AS Adema contre USCAFoot

14h30- Tana Formation contre Elgeco Plus.

Clément RABARY