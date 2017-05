Rugby : Orange aux côtés de Terres en mêlées

Un nouveau palier franchi. L’organisation du premier championnat national de rugby scolaire ne cesse d’attirer les partenaires. En effet, Orange Madagascar, premier sponsor du rugby à Madagascar décide de sponsoriser l’association « Terres en mêlées » dans ses actions. L’opérateur s’engage à 100% aux côtés de l’association en offrant une aide à hauteur de 20 000 000 Ariary et de mettre à la disposition de l’association des téléphones portables, des tee-shirts ainsi que des véhicules pour le bon déroulement du championnat. La signature de la convention de partenariat s’est déroulée, hier, entre les deux entités à la Tour Orange à Ankorondrano. Pour ce premier sommet national, les éliminatoires se dérouleront dans quatre sites. La zone nord se retrouvera à Ambanja le 20 mai, la zone sud le 27 mai à Fianarantsoa, la zone sud et la Cote Saphir le 10 juin à Toliara et pour la zone centre le 23 juin à Antananarivo. Une équipe respectivement chez les garçons et les filles sera qualifiée pour la finale prévue se disputer le 25 juin dans la capitale. Mais avant cette joute nationale, 37 professeurs d’EPS venant des 22 régions de Madagascar ont suivi une formation sous l’égide des techniciens de Rugby Afrique, Malagasy Rugby et de Terres en mêlées.

T.H