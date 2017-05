Tennis – Election : Pas de second mandat pour Tsialiva

« J’ai déclaré lors de mon élection en 2012 que je ne briguerai pas un second mandat » a expliqué Tsialiva Rajaobelina, président de la Fédération malgache de tennis. Le mandat de son équipe expiré fin décembre 2016 mais prolongé suite à l’organisation des rencontres internationales prendra fin ce 30 mai prochain. Plusieurs actions ont été réalisées pour ne parler que de l’organisation réussie de la Coupe Davis à Madagascar, la visite du président de l’ITF et du CAT, les sacres de Randy et d’Andriantoavina comme champions d’Afrique. L’élection se déroulera ce 30 mai au Palais des Sports de Mahamasina. Le président en exercice qui ne se présente pas fera partie du comité électoral et va agir en toute impartialité.

Concernant la tenue des Championnats d’Afrique-Australe par équipes U 12, cinq nations se sont engagées. Il s’agit de l’Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Botswana, de Maurice et Madagascar, hôte de la compétition.

T.H