Congrès FIBA : Le 3×3 discuté à Hong-Kong

Le président de la Fédération malgache de basket-ball (FMBB), Jean Michel Ramaroson et son vice-président Lionel Rabenarivo ont participé au premier Congrès de mi-mandat de la FIBA qui s’est achevé vendredi à Hong Kong. Ils étaient près de 146 représentants de fédérations nationales à prendre part aux deux jours de réunion. La nouvelle règle concernant le port d’accessoires sur la tête a été accepté à l’unanimité des participants. Ils ont approuvé le rapport d’activité, lequel met en évidence les progrès réalisés dans la consolidation des quatre piliers de la FIBA, développement des fédérations nationales, nouveau système de compétition, nouvelle gouvernance et 3×3. Les représentants ont pris part à des ateliers couvrant les thèmes suivants : ‘Optimisation des opportunités dans le cadre des éliminatoires FIBA’, ‘Construction d’une filière de développement standard’, ‘Basketball & média à l’âge digital’ et ‘Le 3×3 peut profiter à tout le monde’. » À l’issue de ce Congrès de mi-mandat, nous sommes, à n’en pas douter beaucoup, plus proches des fédérations nationales membres. La famille du basketball est plus unie qu’avant. Nous sommes déterminés à continuer le travail menant à 2019 et nous nous réjouissons pour les deux prochaines années, surtout avec le lancement du nouveau système de compétition et les éliminatoires en vue de la Coupe du Monde FIBA 2019, deux opportunités fantastiques pour nos membres« a déclaré Horacio Muratore, Président de la FIBA.À l’occasion du repas de clôture de cet événement, la FIBA a décerné des diplômes d’honneur à certaines de ses fédérations nationales membres, en reconnaissance de leur travail assidu dans diverses catégories.

Recueilli par T.H