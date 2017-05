Pétanque : Ambohimahasoa remporte le Grand Prix First Class de la Guadeloupe

L’honneur malgache a été sauf. C’est le moins qu’on puisse dire de cet exploit de la triplette d’Ambohimahasoa qui a réussi à damner le pion aux illustres invités de ce Grand Prix First Class de la Guadeloupe du 11 au 14 mai dernier.

Un plateau de 16 triplettes très relevé, mais qui n’a pas empêché Zozo, Tsialonina et Daddy du Bouliste Ialatsara Club de briller de mille feux pour remporter haut la main cette finale de prestige.

Un exploit en fait quand on sait que parmi les concurrents venant du Canada, de la Guyane, de la Réunion et de la Martinique, il y avait aussi les champions français avec Lacroix, Suchaud et surtout Quintais et ses 12 titres de champion du monde.

Pendant quatre jours et sur fond de campagne de sensibilisation, les organisateurs guadeloupéens n’ont pas ménagé leurs efforts pour contenter tout le monde et même les élèves à qui on a organisé une séance d’apprentissage de la pétanque.

Et c’est dans cette belle ambiance que le BIC d’Ambohimahasoa a réussi le tour de force d’aller jusqu’au bout. La suite s’annonce somptueuse selon le chef de la délégation Zozo, de son vrai nom Ruchet Rakotovazaha, car aux deux autres boulistes en déplacement en Guadeloupe vont s’ajouter Falimanantsoa Jex et Mamy Ronaldio, tous membres du club d’Ambohimahasoa pour une tournée de trois mois en France. Affaire à suivre…

Clément RABARY