Tennis – Championnat d’Afrique-Australe U12 : Les Malgaches qualifiés pour le sommet continental

Les deux sélections malgaches assurées de participer au Championnat d’Afrique U12 par équipes disputeront ce jour les rencontres de la première place.

Elles sont trop fortes. La troupe à Maholy enchaîne les victoires sur les courts de l’ASUT à Ambohitsaina aux Championnats d’Afrique-Australe U12 par équipes. Les protégées de Dina Razafimahatratra ont signé leur troisième victoire d’affilée hier. C’est sur le score éloquent de trois victoires à zéro qu’elles ont surclassé les Zimbabwéennes. Comme déjà annoncé, les jeunes raquettes malgaches sont les favorites à la course au titre. La victoire d’hier a qualifié les Malgaches pour les Championnats d’Afrique U12 par équipes chez les filles que les garçons. Lors du premier match, Maholy Razakaniaina a battu Shoko Ruvarashe par deux sets à zéro, 6/4 et 7/6. Miotisoa Rasendra s’est imposée face à Nicole Matukutire en deux sets, 6/4 et 6/4. En match du double, la paire formée par Randy Rakotoarilala et Maholy Razakaniaina a pris le dessus sur le duo gagnent contre Tanatswa Musabaeka et Sokho Rubarashe par deux sets à zéro, 6/2 et 6/1. Aujourd’hui, elles jouent la première place contre la Sud-Africaine. « C’est une rencontre cruciale. Les Sud-Africaines sont à notre portée, mais on prend le match très au sérieux » a indiqué Dina Razafimahatratra, coach de la sélection féminine. Comme les filles, les garçons affronteront aussi les Sud-Africains pour la première place.

T.H