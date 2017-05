Football Analamanga : Un duel au sommet entre Adema et Elgeco Plus

Le match entre l’as Adema et Elgeco Plus de dimanche s’annonce décisif pour le titre de champion d’Analamanga. A égalité de points en tête du classement, ces deux équipes n’ont d’autres alternatives que de gagner pour ensuite gérer la suite où aucun n’emarge du lot.

On croyait que Tana Formation allait revenir après sa victoire devant Elgeco mais hier, Dîna et ses camarades ont été battus par le Mama FC. Comme l’USCAFoot fut tenu en échec par le COSPN et que le COSFA connus le même score de 1 à 1, le fossé est en train de se creuser entre les deux équipes de tête et le reste de la troupe. Une raison suffisante pour croire que ce choc au sommet de dimanche n’est ni plus ni moins que la finale tananarivienne.

Certes Elgeco et ses stars notamment les internationaux Dina, Johnny, Bela et Bila partent avec un léger avantage mais l’Adema qui a subi un sérieux lifting n’est pas à minimiser avec ses jeunes prometteurs comme Oscar, le fils de l’ancien du Club M, Rafa Rakotoarivelo, sans oublier le talentueux Ruffin qui fait office de vétéran parmi les protégés de Raniry dont le talent d’entraîneur ne se dément pas. Le coaching de ce dernier se résume à faire le boulot la main sur le cœur et aussi incroyable que cela puisse paraître, cela marche. A preuve l’Adema partage aujourd’hui la tête du classement avec ses 27 points avec Elgeco Plus.

En clair, ce match de dimanche est parmi ceux qu’on ne doit râter sous aucun prétexte. Vivement donc dimanche pour les amateurs du bon football.

Clément RABARY