Ils ont dit

Loom : « C’est un peu dommage que notre plus sérieux adversaire ait abandonné ».

Loom, le jeune pilote de la Mitsu Evo X, est resté très fair play jusqu’au bout. Jugez-en plutôt.

« Je suis très heureux d’avoir gagné ce Rallye FMMSAM, mais je trouve que c’est un peu dommage que Tahina et Baovola, nos plus sérieux adversaires aient abandonné. C’est peut-être très dur, mais moi à leur place, j’aurais du mal à digérer, car ce couple nous a vraiment donné du fil à retordre et qu’il pouvait très bien gagner. »

Dom : « Le tracé est exceptionnel !

Dominique Raherison ou Dom pour ses amis, est encore souriant en franchissant la ligne d’arrivée à la 13e place. Car il a pris du plaisir et s’en explique.

« Pour moi, franchir la ligne d’arrivée est un véritable exploit, car la VW Polo nous a fait voir de toutes les couleurs grâce à une panne que nous n’avons pas pu détecter à temps. Ceci dit, je tiens à donner un grand bravo à la FMMSAM qui a fait un tracé exceptionnel sur lequel les autres clubs devaient copier tant il est, en tous points, plaisant et se prête à toutes les fantaisies qui font le bonheur du public. »

Propos recueillis par

Clément RABARY