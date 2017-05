Trail de l’Ile rouge : Une 4e édition exceptionnelle

Un concept unique à Madagascar, une course à pied en pleine nature par étapes. Les coureurs auront 15 jours pour parcourir plusieurs sites majeurs touristiques de « la Grande Île », les Hautes Terres, les chutes de la Mahajilo, la rivière Tsiribihina, le Tsingy de Bemaraha, l’allée des baobabs et le Canal du Mozambique au Trail de l’Ile Rouge. 35 coureurs étrangers et une athlète malgache seront au départ de cette 4e édition du 04 au 17 juin 2017. Le nom de l’unique malgache engagée sera connu très prochainement en attendant la confirmation de l’UTOP. Au départ en 2012, l’idée est de faire découvrir Madagascar à travers une épreuve sportive. En cette année, Gérard Godin, président d’Africa Trek and Run organisateur de la course, est venu participer à un Trail (course à pied en milieu naturel), l’Ultra Trail des Ô Plateaux (UTOP). Une découverte, des rencontres, la beauté des paysages, la qualité de l’accueil et la richesse des cultures lui ont donné l’envie de le faire partager à d’autres sportifs (c’est d’ailleurs ce qu’il a déjà fait souvent dans plusieurs pays d’Afrique). C’est ainsi qu’est né le Trail de l’Île Rouge. Des étapes de 18 à 27 km composent cette fabuleuse aventure avec la 5e étape qui emmènera les coureurs aux pieds des Tsingy de Bemaraha sans oublier la 6e et dernière étape qui verra son départ proposé au pied de l’Allée des baobabs. Cette course est sous l’égide de la Fédération malgache d’athlétisme (FMA) comme partenaire. Tous les ingrédients sont là pour que la quatrième édition du Trail de l’Île Rouge soit, une nouvelle fois, la course par étapes d’exception à Madagascar.

Recueilli par T.H