Tennis – Open Premium BMOI : Place aux jeux !

Après plusieurs mois de préparation, le jour J est enfin arrivé. Le coup d’envoi de la 6e édition du tournoi de tennis BMOI Challenge sera donné ce matin. 58 équipes se partageront leurs joutes pendant deux jours sur les courts du Country Club à Ilafy. Ce tournoi de double est devenu un rendez-vous incontournable des cadres d’entreprises et leurs familles depuis 2012. Cette année, un nouveau format a été adopté, la phase de poules puis le tableau progressif. Dans la catégorie père-fils, ils seront 10 équipes réparties en deux poules, chez les dames 16 équipes de quatre poules. Du côté des hommes, il y a deux groupes composés respectivement de 16 équipes. « Le Country Club met l’accent sur le traitement VIP des joueurs » selon Josoa Rakotonindriana, organisation. Petit déjeuner offert par Colbert durant les deux jours du tournoi, rafraîchissement assuré par Eau Vive et déjeuner offert par Country Club. Le vainqueur du duo père-fils en 2016, Thomas et Tiana Rasamimanana seront de la partie. Le DG d’Air France, Fréderic Burban sera associé à Marc Trunzler, DG de l’Imprimerie de Madagascar, Jérôme Valentin (Telma) et Frédéric Wybo (Ultramaille) formeront une équipe. Chez les filles, Fitia Randriamifidimanana et Murielle Rampanarivo seront présentes sur les courts.

T.H