Stage self défense : Les participants satisfaits

« Je suis satisfait du déroulement du stage avec l’affluence des participants de toutes disciplines. Cela aurait été mieux si la formation s’était déroulée un jour férié. Les participants étaient très assidus et réactifs », a expliqué le sensei Teliav Geffroy vendredi au Gymnase de Mahamasina. Ils étaient une trentaine dont des karatékas, des boxeurs, des kickboxers, judokas et taekwondoins à participer au stage. Une formation axée surtout sur le self défense. Des techniques de combat mieux adaptées au grand public. Parmi les stagiaires figurent l’ancien champion du monde de Muay-thaï Stéphane Rakoto, des anciennes gloires du taekwondo, Dimby Pharlin et Narinja Ramamantsoa et Gildas Zafindalana en kick-boxing. Ce stage a été organisé en collaboration avec l’association « Les Amis de Madagascar » ou Alamine. Comme annoncé, en 2018, le grand champion français Dominique Valera, 9e dan en karaté et 9e degré de full contact sera attendu au pays pour dispenser un stage et partager ses expériences aux férus des arts martiaux malgaches.

T.H