Basket-ball- Championnats de Madagascar : Les meilleurs ont gagné !

Rideau sur les championnats de Madagascar de basket-ball, N1B Dames et U20 garçons avec le sacre des dames de MB2All et les moins de 20 ans garçons de l’Association Sportive et Culturelle de Boeny.

Deux victoires presque similaires car la finale des garçons est une copie de celle des dames avec au bout une ASCUT finalement trahie par son physique et par la même pression liée à ce marquage individuel tout au long de la partie.

Parfait Faralahy. Quand Nantenaina, le meilleur homme en finale, rata deux lancers francs pourtant essentiels à 61 partout, cela illustre à quel point il est au bout du rouleau, lui qui a mis à mal l’équipe majungaise pourtant constellée de stars dont les internationaux Bila et Elie mais aussi le meilleur rebondeur de ce sommet 2017, Faralahy, qui aurait pu être MVP sans que personne ne trouve à redire tant il a été parfait sous les panneaux tant dans la phase défensive qu’offensive.

Chez les dames, il n’y a rien à dire car durant les trois premiers quarts-temps, les Tamataviennes avec Angelissa, Poizina, Sambatra, Nanie, Mali et Celia étaient trop fortes, aidées il est vrai par un public formidable à tel point que le gymnase de Soavita s’est avéré trop exigu. Un appel de pied au ministre Narson Rafidimanana pour trouver la solution et pourquoi pas construire un grand gymnase aux normes puisque les efforts des Tamataviens pour le basket-ball méritent bien cela.

Il reste en effet peu de chose pour rendre le basket-ball tamatavien plus compétitif. Les dames de l’ASCUT n’ont pas tenu jusqu’au bout devant le pressing du MB2All mais aussi ce talent exceptionnel de la petite Faneva qui sait tout faire. Vraiment tout. Logique si elle a été élue MVP AGF Export avec Bila de l’ASC Boeny qui avait pourtant du mal à rentrer dans la finale mais son réveil fut fatal à l’ASCUT.

La joueuse d’Ambositra avec 104 points est la meilleure marqueuse tandis que le Majungais Ninis malgré une finale en demi-teinte reste devant tout le monde avec 126 points.

Clément RABARY