Basket-ball – Sommet national 3×3 : Les éliminatoires de Boeny pour ce week-end

Les préparatifs avancent. Il ne reste plus que trois semaines avant le coup d’envoi de la 2e édition du Championnat de Madagascar de basket-ball 3×3. Une joute nationale organisée les 22, 23 et 24 juin sur les terrains extérieurs et intérieurs du Gymnase d’Ankorondrano. Cinq catégories seront au programme entre autres les sommets nationaux Open hommes, Open dames et le Challenge national réservé aux plus de 18 ans garçons, U12 et le tournoi des partenaires. Actuellement, les ligues régionales sont en plein championnat. Les représentants de la ligue d’Analamanga sont connus à l’issue du tournoi de sélection organisée les 20 et 21 mai dernier. Une compétition qui a vu la victoire de l’équipe du Cosfa formée par les frères Donga devant la formation du Mpirahalahy. La ligue de Boeny organisera ce week-end les éliminatoires en vue de déterminer les équipes majungaises qualifiées pour la phase finale. Ce qui va marquer cette édition est le tournoi des partenaires durant lequel les sponsors et partenaires de l’évènement s’affronteront. « Nous lançons un appel à tous les férus du sport à apporter leur part de contribution dans l’organisation de ce tournoi. Pour plus d’informations composer le 0345284846 » a indiqué Pascal Rasaony, membre du comité d’organisation.

T.H