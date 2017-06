Pétanque : Ambohimahasoa s’offre le National de Tinqueux

Très bonne nouvelle pour le Bouliste Ialatsara Club d’Ambohimahasoa (BIC) qui vient de gagner haut la main le 23e National de pétanque qui s’est tenu à Tinqueux. Un second exploit de ce club conduit par son président d’honneur, le Dr Zozo Ruchet Rakotovazaha, après le Grand Prix First Class de Martinique.

Jusqu’où va aller le Bouliste Ialatsara Club d’Ambohimahasoa qui continue d’enfiler les bons résultats depuis son arrivée du 7 mai en Europe ? C’est la question qui se pose, car après le Grand Prix First Class de Martinique qui a vu la victoire de la triplette composée de Zozo, Andry Tsialonina et Daddy, le BIC vient de renouer avec la victoire finale, mais cette fois avec une autre triplette formée par Andry Tsialonina, Mamy Ronaldinho et Faly Jex.

Indispensables primes. C’était devant l’équipe locale de Tinqueux qui n’a pu rien faire devant le talent conjugué du trio d’Ambohimahasoa et s’estimait très heureuse d’être en finale dans une compétition tout de même relevée, puisque la crème française était de la partie pour ne citer que Sarrio et Fournier.

« Nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin », aime à repéter le Dr Ruchet Rakotovazaha à qui toute l’équipe doit cette tournée en terre française qui ne prendra fin qu’au mois de juillet. Un calendrier très surchargé, mais l’équipe qui affiche un moral de fer, espère glaner quelques titres mais aussi les indispensables…primes. Logique car on ne peut pas vivre de pétanque et d’eau fraîche.

Figure de proue. Ce week-end en effet, Zozo et ses amis seront au National de Verpillière puis à Lyon, le 10 et 11 juin pour un tournoi international. Ils partiront ensuite durant le week-end du 17 et 18 juin pour le National de Montpellier et du 2 au 6 juillet au fameux rendez-vous de Marseille plus connu sous le nom de Mondial de la Marseillaise et réunissant plus d’un millier d’équipes. Le grand rendez-vous de pétanque du monde entier en fait, mais où les Malgaches font figure de proue pour s’être hissé en finale une fois avec l’équipe de Jean, Luc et le même Jex d’Ambohimahasoa en 2014.

Les boulistes du BIC seront également présents à l’Europétanque de Nice du 23 et 24 juillet pour finir leur tournée au Mondial des Volcans du 29 et 30 juillet à Clermont.

Clément RABARY