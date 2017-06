Trail de l’Ile Rouge : Départ en fête hier à Betafo

Ambiance chaleureuse pour le départ d’hier Betafo qui ralliera à Miandrivazo. Il s’agit d’un trail de longue durée, car sur 14 jours, les trailers auront à voir du pays. Hier à Betafo, ils ont conjugué tourisme solidaire et sport d’où l’ambiance plus que conviviale au départ. Les dons réunis avec les trailers et les organisations vont permettre de donner des fournitures scolaires à 370 enfants de trois associations. La première étape a été de 18 km et de 350 m de dénivelé. Ce jour, ils auront 23 km de trail et 500 m de dénivelé à Miandrivazo suivi d’une journée de détente le 7 juin.

Anny Andrianaivonirina