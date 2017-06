Volley-ball – GNVB : Assurer la compétition tananarivienne d’abord !

Il est vrai qu’ils sont champions, qu’ils sont forts. Mais ils ne sous estiment pas l’avancée des autres. Alors les volleyeurs de Gendarmerie volley-ball dans toutes les catégories se préparent pour la compétition tananarivienne.

C’est la fin de saison tananarivienne avec la phase finale le 27 août. La Gendarmerie volley- ball et toutes ses équipes en demi-finale chez les jeunes. Mieux, les benjamins avec 3 équipes sont déjà en finale et joueront contre ASI. Selon leur coach Honoré Razafinjatovo « nous assurons avant tout la saison tananarivienne. L’objectif est de garder tous les titres acquis ». Chez les messieurs, déjà l’on sait que pour les quarts de finale, il y aura JSA contre VBCD, COSFA contre RVB, GNVB contre MVBC et ASI contre Voara.

En attendant ce sommet, leur coach a suivi en Egypte une formation en préparation du 10 au 15 mai dernier lors du 4e séminaire de haute performance. Cela concerne le volley-ball moderne de haut niveau ainsi que le « game like » et le « control ball » « on forme l’enfant en améliorant sa capacité de jeu avec des répétition-habiletés et es techniques qui succèderont à l’habilité de jeu. Quant à la tendance de volley-ball moderne, la bonne technique est la clé de bonne qualité de jeu. Il y a eu une comparaison entre l’école américaine et l’école brésilienne ainsi que les spécialisations et travail individuel des joueurs ». Adeptes du partage, le coach en a informé ses connaissances genre « arrêtez de beaucoup faire courir les joueurs ». En plus de cette préparation, son diplôme d’instructeur FIVB est en bonne route suite à son entrevue avec le président de la commission des entraîneurs CAVB, Sherif et le directeur exécutif de la CAVB, Howyda Mondy.

Anny Andrianaivonirina