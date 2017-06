Barea : La FMF met sur la table des primes conséquentes

« On fera tout pour s’offrir la victoire tant en Coupe d’Afrique des Nations que lors de la CHAN ». Ces paroles sont du président Doda Andriamiasasoa pour qui une victoire se gagne non seulement sur le terrain mais aussi en dehors.

C’est ainsi qu’en accord avec le comité exécutif de la Fédération Malgache de Football qu’il a été décidé de remettre des prix en cas de victoire. « Motivation, c’est ce que me demandent les gens de la rue mais comme je ne peux même pas rivaliser avec la RDC qui a offert une Toyota Prado à chacun de ses joueurs après la victoire lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, je vais faire ce que je peux en instituant dorénavant à chaque membre des Barea 1 500 000 ariary de primes et 10 millions d’ariary en cas de qualification à la phase finale de la CAN 2019 ou de la CHAN 2018.»

Il admet que c’est peu par rapport à ce que gagne un expatrié, mais c’est déjà aussi cela et cette fierté de vouloir défendre les couleurs de Madagascar, confie-t-il en mettant l’accent que pour une transition, il a la ferme intention de faire de son mieux en apportant comme il l’affirme sa part d’eau au moulin.

Quant à savoir d’où lui vient l’argent de ces primes, il faut le reconnaître, très conséquentes, il se contente de confier qu’il ne peut partager que ce que la FMF gagne.

Clément RABARY