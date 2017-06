Trail de l’Ile Rouge : Les sœurs Gotz domine chez les femmes

Pour la quatrième année consécutive, la ville de Betafo est le site choisi par Africa Trek and Run pour lancer la première étape du Trail de l’Ile Rouge.

Au résultat, la première étape de la course a été dominée par deux étrangers chez les masculins suivis de près par Manoa, le coureur malgache sponsorisé par la BOA. Chez les féminines, les deux sœurs Gotz commencent déjà à imposer leur rythme.

Après un réveil matinal, et un petit déjeuner copieux généreusement garni des produits de l’entreprise Socolait, le peloton n’attendait plus qu’une chose … débuter l’épreuve par cette première étape. Mais avant cela et comme chaque année depuis 2015, l’orientation solidaire de ce trail unique à Madagascar permet à quelques associations de bénéficier des généreux dons des coureurs. Cette année, ce seront trois associations basées à Antsirabe, Ambositra et à Mangily qui recevront des kits scolaires, ordinateurs, chaussures et autres vêtements destinés pour la plupart aux enfants. La première d’entre elles à recevoir les lots est l’association Fitsinjo qui scolarise quelque 200 enfants des rues d’Antsirabe.

Côté sports, il reste une dizaine de jours de compétition pour ce trail touristique.

Classement première étape :

Hommes :

1 – Thierry en 23’09’’

2 – Greg en 24’30’’

3 – Manoa (sponsorisé BOA) en 32’41’’

Femmes :

1 – Lou en 45’12’’

2 – Natacha en 47’56’’

3 – Chantal en 51’18’’

8 – Fifaliana sponsorisée BOA en 01h00’48’’

Anny Andrianaivonirina