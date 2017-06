Athlétisme- Championnats de Madagascar jeunes : Toliara domine les débats

Les championnats de Madagascar d’athlétisme des jeunes ont livré un verdict assez moyen avec au bout aucun record battu. Mais c’était prévisible vu le temps qu’il faisait durant tout le week-end à Alarobia avec un crachin très certainement pas au goût des athlètes des provinces.

Pari tenu pour la Fédération Malgache d’Athlétisme qui a organisé ses championnats pour les moins de 20 ans dans un stade d’Alarobia plein de monde et ce malgré le froid qui sévissait durant tout le week-end.

Toliara vivier de l’athlétisme. Mais qu’on croyait que cela allait handicaper les athlètes des provinces, on assista plutôt au contraire car ce sont les Tuléarois qui sont devant avec 16 médailles d’or contre 19 en argent et 15 en bronze.

Un résultat qui met du baume au cœur et qui prouve que Toliara reste un vivier de l’athlétisme à Madagascar. Enfin presque car les 13 ligues présentes à Alarobia avec la section de Farafangana souffrent d’un manque de moyens manifeste. Quand on voit que seuls 11 des 23 garçons qui ont pris le départ du 1500 m portaient des chaussures dont certaines ne sont même pas les fameuses pointes d’usage, on ne peut que louer le courage et la volonté de ces jeunes.

Une base plus grande. Et si l’engouement était là, les résultats tardaient à suivre. Mais ce n’est pas une mauvaise chose, estime un des vice-présidents de la FMA, l’ancien hurdler Hubert Rakotombelonstoa, car au moins la base est en train de s’agrandir puisqu’ils étaient 528 athlètes à prendre part à ce sommet 2017. Mais en tant qu’ancien champion, il admet qu’un championnat au mois de décembre serait mieux pour tout le monde mais cela reste difficile à réaliser si on tient compte du calendrier scolaire.

Pour revenir au classement des médailles, Analamanga prend logiquement la seconde place avec 14 or, 13 argent et 17 bronze. La troisième place est revenue à Alaotra Mangoro pour ses 11 médailles d’or, 7 d’argent et 11 de bronze.

