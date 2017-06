Football – CAN 2019 : Une cinquième victoire de rang pour les Barea

Les Barea viennent de réécrire une nouvelle page de l’histoire du football malgache en allant chercher la victoire chez les Soudanais sur le score éloquent de 3 buts à 1. Une troisième victoire consécutive de l’ère Nicolas Dupuis mais la cinquième pour tout le groupe si on y ajoute les deux autres victoires contre le Malawi dans le cadre des éliminatoires de la CHAN 2018. Du jamais vu !

La belle série se poursuit pour les Barea qui viennent de montrer un tout autre visage en allant battre chez eux et devant le public d’El Obeid, les Soudanais qui ne s’attendaient pas à une telle correction de 1 à 3 face à une équipe de Madagascar jusque là une inconnue.

Schéma plus offensif. Mais alors qu’on se trouvait encore dans la phase d’observation, Faneva Ima bien servi par Zotsara qui a bien tenu son rôle de meneur, parvint à tromper la vigilance du portier adverse (15è).

Ce fut d’ailleurs sur cette avance de un but que les deux équipes rentrèrent aux vestiaires avec une autre option car la rentrée de Njiva à la place de Dada changea la donne avec un schéma plus offensif. Et ce qui devait arriver arriva car les Soudanais commettaient l’irréparable et offrit l’occasion à Carolus de transformer un penalty (62è).

Certes les Soudanais parvenaient à réduire le score sur un but de El Tahir mais ce n’était pas assez pour ébranler le moral des Malgaches gonflés à bloc par un Faneva Ima qui réussit à porter l’estocade à la 83e mn. Un vrai coup de massue pour le public d’El Obeid qui ne s’attendait pas à une telle débâcle et c’est presque sûr qu’il va y avoir des têtes qui tombent dans les mois à venir puisque la compétition ne reprend que l’année prochaine.

Des primes conséquentes. Une année qui commence bien pour les Barea qui auront au menu et toujours dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, le redoutable Sénégal, le favori logique du lot et qui est aujourd’hui en tête du groupe après sa victoire de 3 buts à 0 de samedi face la Guinée Equatoriale et ce au profit d’un meilleur goal average.

Ce Madagascar- Sénégal serait alors en quelque sorte un match référence pour la suite à donner à ce groupe de Nicolas Dupuis qui aura encore besoin de quelques retouches. C’est d’ailleurs le cas vendredi quand il a sorti Fontaine pour le faire remplacer, poste par poste, par Mario Bakary.

A noter que cette victoire permet à chacun des joueurs de recevoir un million d’ariary de primes car la FMF avait promis de payer 500.000 ariary par but d’écart. C’est peut-être insuffisant mais cela a marché au grand bonheur du président de la FMF, Doda Andriamiasasoa, dont l’objectif est de se qualifier à la phase finale de la CAN 2019. Un pari qu’il associe avec cette promesse de 10 millions d’ariary de primes pour chaque membre des Barea. Du lourd. Du très lourd…

Clément RABARY