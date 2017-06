Natation – Championnats du monde : Début de la préparation des locaux ce jour

Les deux nageurs locaux débutent enfin leur entrainement à la piscine de l’Hôtel du Louvre à partir de ce jour.

Il ne reste plus qu’un mois avant la tenue des Championnats du monde sur bassin de 50 m à Budapest en Hongrie. Comme déjà annoncé, Madagascar bénéficie de quatre wild-card de la Fédération internationale de natation (FINA) dont deux respectivement chez les hommes et les dames. Trois nageurs locaux et une expatriée feront le déplacement en Hongrie du 12 au 31 juillet prochain. Chez les hommes, deux habitués des compétitions majeures seront au rendez-vous. Il s’agit de Mickael Rasolonjatovo du Saint Michel Natation Club crédité de 3.706,17 points à l’issue du test du classement. Ce numéro Un malgache a déjà participé au mondial sur bassin de 25 m à Windsor Canada en 2016. Actuellement, Mickael est parti en Thaïlande le 8 avril dernier pour peaufiner sa préparation. Lalanomena Anthony Andrianirina du Cosfa termine deuxième du test de classement avec 3.444,79 points est à sa première expérience au Championnat du monde. Même s’il a pris un petit break, Lalanomena a obtenu son ticket pour la Hongrie et a justifié qu’il fait partie du gratin de la natation malgache.

Nouvelles têtes. Du côté des dames, deux nouvelles têtes feront leur apparition au sein de la sélection nationale. Elodie Razafy, la nageuse évoluant en France mais qui a décidé de disputer le Championnat de Madagascar au mois de février défendra pour la première fois les couleurs malgaches à ces joutes internationales. Dossiste, Elodie continue sa préparation en Hexagone jusqu’à la veille du départ. Après le retrait d’Estellah Fils Rabetsara, c’est Sarah Valisoa Raharvel qui a pris sa place au sein de l’équipe. Cette nageuse du Cosfa classée troisième complètera la liste des quatre nageurs pour la Grande Ile. Les deux nageurs locaux à savoir Anthony et Sarah débuteront les entraînements intensifs ce jour. « Après maintes recherches, les nageurs s’entraîneront à partir de ce jour et ce jusqu’à la veille du départ à la piscine chauffée de l’Hôtel du Louvres à Antaninarenina » a toujours fait savoir Vola Razafindrabe, Directeur technique national de la FMN.

