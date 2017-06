Basket-ball- Championnats de Madagascar N1A : Le quatuor de tête se précise chez les dames !

Les championnats de Madagascar de basket-ball abordent déjà la cinquième journée avec des résultats édifiants sinon prévisibles et plus particulièrement chez les dames où on assiste à une mainmise de quatre équipes avec TAMIFA, SBBC, MB2All et Fandrefiala.

Victoire de la logique lors de la journée de lundi et mardi aux championnats de Madagascar de basket-ball en N1A. D’abord pour Soma Beach Basket Club qui enfile les victoires face au JEA Vakinankaratra (86 à 51) et à l’ASA Analamanga (94 à 29). Deux victoires avec de la marge qui montrent que le SBBC ne vient pas pour de la figuration et la courte défaite du premier jour contre Fandrefiala ne serait plus que de l’histoire ancienne.

TMBB intraitable. MB2All de Ndranto Tagg Rakotonanahary s’affiche aussi comme une prétendante pour le dernier carré comme l’atteste cette facile victoire d’hier contre le BC EST par 90 à 43.

ASE et JEA ont signé une victoire face respectivement à BC EST ( 55 à 43) et AS Emma (39 à 27).

Chez les hommes, TMMB s’est montré par deux fois intraitable. D’abord face au GNBC qui n’est plus que l’ombre de lui-même (69 à 63) puis devant le Challenger (104 à 72).

Ce dernier est devenu méconnaissable au point de subir la loi des Antsirabéens du 2BC par 71 à 67.

Le Cosmos pour sa part a pris une sérieuse option en infligeant une lourde défaite de 94 à 85 au MB2All. Quant au COSPN, il a enfoncé un peu plus le SEBAM qui n’arrive plus à tenir la route (75 à 68).

Clément RABARY