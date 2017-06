Fédération Savate : Davidson Michaël nommé DTN

L’assemblée générale extraordinaire de la fédération malgache de savate boxe française a confirmé la nomination des nouveaux membres, le secrétaire général et le directeur technique national.

Un changement. La fédération malgache de savate boxe française a un nouveau directeur technique national. Il s’agit de Michaël Davidson Andrianantenaina. C’est la nouvelle résolution de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue, hier, à l’Académie Nationale des Sports (ANS) à Ampefiloha. Cette AGE qui a duré presque cinq tours d’horloge a été assistée par Rosa Rakotozafy, directeur du sport fédéral. « L’AGE a respecté tous les textes en vigueur régissant cette discipline » a indiqué la DSF à la sortie de la salle. Deux nouvelles têtes font leur entrée au sein du comité directeur de la fédération nationale à savoir le secrétaire général et le directeur technique national. « Cette décision a été prise après mûre réflexion et n’aura pas d’impact au sein de la direction technique surtout à la veille des compétitions majeures » a expliqué Campa Rivo, président de la fédération. Sitôt nommé au poste, Michaël Andrianantenaina va essayer d’accomplir les programmes de la fédération dans la promotion de la discipline notamment au niveau des établissements scolaires, dans les actions de développement et les formations. A cette occasion, l’ancien DTN Joseph Randrianasolo a affirmé qu’il va « conseiller » son successeur. Un nouveau secrétaire général a été également nommé en la personne de Jean Landry Rakotondrafara. La préparation des tireurs malgaches en vue des Championnats du monde de Croatie attend le nouveau DTN.

T.H