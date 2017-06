Sport mécanique : Un grand rassemblement avec Le club 405 « Mada» ce samedi

1987-2017. Cette année, la 405 de Peugeot célébrera ses 30 ans. Plusieurs festivités seront lancées ce samedi 17 juin. La Grande Ile ne manquera pas cette grande fête. En parallèle à cette célébration officielle, le club 405 Mada organise un grand meeting ce samedi. Ainsi, les propriétaires de 405 se donneront rendez-vous au CEG Antanimbarinandriana à 8 h 30. Une caravane sera organisée au départ d’Anosy jusqu’à Imerinkasinina, là où se tiendra le rassemblement. Arrivé à Imerinkasinina, l’évènement à Sochaux sera retransmis en direct suivi des échanges et conseils entre propriétaires et passionnés et présentation du groupe. Il est à signaler que le groupe Peugeot 405 Madagascar sur Facebook a été créé en octobre 2014 par quelques passionnés de la marque au Lion et plus particulièrement de la 405. Avec 1 000 membres en 2015, le groupe recense actuellement pas moins de 4 000 adhérents. L’objectif étant de partager la passion commune pour cette marque, mais aussi pour l’entraide et le partage. Après plusieurs rencontres entre plusieurs passionnés, le Club 405 MADA a été constitué en octobre 2016 dont les membres sont les vrais passionnés de la lauréate de la Meilleure voiture de l’année 1988.

T.H