Trail de l’Ile Rouge : Les vétérans en tête

Deux étapes dominées par les vétérans et les soeurs Gots pour le trail de l’Ile Rouge qui entamera sa 5e étape ce week-end du côté de Morondava et Bekopaka.

La 3e étape reliant Begidro – Berevo / 21km le long de la Tsiribihina de cette 4e édition du Trail de l’Ile Rouge a proposé aux trailers une étape sans dénivelé, mais avec de nombreuses difficultés naturelles sur les 21 km qui composaient cette épreuve : sable, boue, eau, single track, traversées de villages et grosse chaleur. Un départ en douceur pour ce peloton qui débute 3km de sable en plein soleil. Sur ce tronçon, l’ensemble des trailers a été plus que surpris de l’accueil offert par les Malgaches notamment les nombreux enfants des écoles proposant des haies d’honneur ! A l’arrivée, chez les hommes, on retrouve toujours le même quatuor de tête suivi des deux sœurs Gotz. Fifaliana, le jeune espoir malgache, souffre, mais prend tout de même la 5e place féminine.

A la 4e Tsaraotana – Berendrika de 19km le long de la Tsiribihina, ce fut à nouveau du sable qui était proposé aux coureurs pour cette entame de quatrième étape. A l’arrivée, Greg et Thierry arrivent en tête avec le sourire, mais accusent cette fois-ci une réelle fatigue. Jean Marc en fidèle troisième, s’est fait cette fois-ci, doubler par le Malgache Manoa. Chez les dames, c’est en peloton groupé, qu’elles passeront la ligne d’arrivée et avec un grand sourire de soulagement, car la fin d’étape fut très difficile pour bon nombre de coureurs aujourd’hui. La caravane de la quatrième édition en a fini avec la rivière Tsiribihina et s’apprête à rejoindre le parc national des Tsingy de Bemaraha.

Classement général après trois étapes :

Hommes :

1 – Thierry en 7h02’02’’ (V2H)

2 – Greg en 7h22’08’’ (V1H)

3 – Jean Marc en 8h02’37’’ (V2H)

4 – Philippe Roscand en 8h20’48’’ (V1H)

Femmes :

1 – Lou en 8h54’04’’ (SF)

2 – Natacha en 9h05’53’’ (SF)

3 – Chantal en 9h29’04’’ (V3F)

9 – Fifaliana en 11h02’56’’ (JuF)

Anny Andrianaivonirina