Football- Cosafa Cup : Départ des Barea pour l’Afrique du Sud !

Les Barea quitteront ce jour le sol malgache pour aller en Afrique du Sud où se tient le tournoi du Cosafa qui comme son nom l’indique, verra la participation de l’Afrique australe.

Un nouveau défi en fait pour les protégés de Doda Andriamiasasoa sinon une nouvelle manière de donner du temps de jeu aux joueurs locaux et plus particulièrement pour ceux qui sont snobés par Nicolas Dupuis, tels Dax et Baggio, pour ne citer que les éléments de Fosa Juniors.

Sérieux handicap. Pour une fois que Raux Auguste sera seul aux commandes, il aura à cœur de bien faire dans un climat où tout semble réussir au football malgache.

Contrairement aux Barea engagés en Coupe d’Afrique des Nations, ceux du Cosafa malgré la présence de Rinjala, le seul expatrié du lot puisque Njiva, annoncé un temps dans le groupe, est finalement parti faire un test au Maroc.

En clair, les Barea Cosafa auront à gérer un sérieux handicap dans le compartiment offensif, car on ne pense pas que Raux osera mettre sur la touche Bela dont les performances sont pourtant en dents de scie.

Dax l’élément-clé. L’atout principal reste toutefois la défense avec probablement l’association de Johnny (Elgeco) à Tantely (CNaPS) dans la charnière centrale tandis que Toby (CNaPS) et Mario (Fosa) assurent les deux flancs.

A moins d’un revirement, c’est Baggio qui tiendra le poste de sentinelle aux côtés de Ando (Ajesaia) ou Lolody (Fosa) dans un schéma de 4-2-3-1 cher à Raux.

Et si le gardien Leda (CNaPS) est incontournable, Raux aura à choisir au milieu entre Bora (CNaPS)et Dino (Elgeco) aux côtés de Dax qui reste un élément clé de ce groupe appelé à se surpasser pour ramener la victoire. Enfin on l’espère…

Clément RABARY