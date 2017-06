Boxe – Championnats d’Afrique : 85 millions d’Ariary pour la participation malgache

Une somme de 7 000 dollars, outre l’argent de poche de 1 million d’Ariary, a été offerte par la délégation malgache en partance pour le Championnat d’Afrique de boxe olympique à Brazzaville, Congo.

Précision. « L’Etat a pris en charge entièrement la préparation, les frais de déplacement, l’hébergement et la restauration de l’ensemble de la délégation malgache qui participe actuellement au sommet continental de boxe olympique qui se déroule à Brazzaville. Un budget à hauteur de 85 millions d’Ariary a été alloué par l’Etat pour cette participation malgache» a expliqué le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Jean Anicet Andriamosarisoa, hier, à son bureau à la Place Goulette à Ambohijatovo. C’est la réplique du numéro Un du sport malgache, suite à la propagation d’une fausse information faite par une dame, membre de la diaspora malgache de Brazzaville qui est intervenue en direct sur une station privée comme quoi la délégation malgache a été disqualifiée et n’a bénéficié d’aucune aide de l’Etat sauf la somme de 1 million d’Ariary. Et le ministre de continuer « Cela fait très longtemps que la boxe malgache est absente sur la scène internationale, et l’Etat a fait tous les moyens pour que les pugilistes soient présents à cette compétition. On reconnait le retard du paiement de la cotisation dont le ministère n’a été avisé que tardivement, mais ce problème a été réglé et c’est la raison pour laquelle nos combattants ont pu participer au championnat ».

Mondialistes. Et à Brazzaville au gymnase Nicole Oba, les boxeurs malgaches ne déméritent pas. Deux d’entre eux sont qualifiés pour les demi-finales de ce samedi. Il s’agit de Mioratiana Andriamiarisoa chez les moins de 48 kg et de Marco Gérôme Randrianarivelo (- 55 kg) de Tamatave qui ont assuré aussi leur qualification pour les Championnats du monde de Hambourg en Allemagne. Dans la catégorie des moins de 49 kg, Tony Heriniaina a battu à l’unanimité des juges le Mauricien, Sharwin Kumar Beedassee, (5-0). Il est rentré sur le ring, hier, très tard dans la soirée pour une place en demi-finale. En cas de victoire, Tony rejoint Miora et Marco pour les Championnats du monde. « Nous tenons à remercier l’Etat à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a tout pris en charge la participation de nos boxeurs à cette joute continentale. Sans se vanter, la boxe a été gâtée avec l’envoi de 7 combattants, un honneur pour notre discipline » a conclu, le président de la Fédération malgache de boxe, Herimamy Rabarisoa.

T.H