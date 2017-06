Rugby / championnat scolaire : Un match international pour couronner le tout !

Terres en Mêlées, Malagasy Rugby et le Ministère de l’Education Nationale nous offriront les finales du championnat national de rugby scolaire du 23 au 25 juin.

Vendredi 23 juin, le Stade des Makis d’Andohatapenaka accueillera 16 équipes de collégiennes et collégiens venant de 8 régions du Centre et des Hauts-Plateaux de Madagascar pour les phases finales du premier championnat scolaire de rugby. Ils s’affronteront entre équipes du Nord, du Sud et de la Côte Saphir de Madagascar avec ceux du Centre et des hautx-Plateaux. La finale aura lieu le 25 juin au Stade Malacam.

Toujours comme événement, les finalistes des 4 axes participeront samedi 24 juin à la grande nuit du rugby solidaire à l’Institut Français de Madagascar. « Des personnalités du monde sportif, politique, culturel et entrepreneurial seront présentes pour célébrer cette grande fête. Les jeunes sportifs effectueront des danses traditionnelles de leur région sur la grande scène de l’Institut Français avant de laisser la place à des spectacles professionnels. Marie Mercadal, trapéziste française chevronnée du Cirk’Oblik effectuera une prestation avant la troupe malgache de L’Aléas des Possibles qui clôturera la soirée », a annoncé les organisateurs.

Si ces rencontres culturelles constituent le bonus de ce sommet national, côté sportif, trois tournois se tiendront le 25 juin au Malacam avec le championnat scolaire masculin, le championnat scolaire féminin et le tournoi national féminin réunissant les meilleures jeunes joueuses du pays.

Pour couronner le tout, à 14h, les Makis de Madagascar en pleine préparation de la Coupe d’Afrique de Rugby 2017 affronteront les Barbarians français de Terres en Mêlées. Tout ceci sera filmé par le réalisateur français Christophe Vindis et son équipe et sortira en février prochain sur France O et TV5 Monde. Bref tout le monde aura un rôle à jouer dans ce grand sommet de rugby, surtout ceux qui croient en l’éducation par le sport !

Anny Andrianaivonirina