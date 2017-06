Bodybuilding : Une prime de 600 000 Ariary pour Fitiavana Michael

Après l’effort, le réconfort. Une semaine après son sacre au Championnat d’Europe disputé en Espagne, Michaël Fitiavana Randriamiandrisoa a été primé. C’est le président de la fédération malgache d’haltérophilie, de musculation et de culturisme, Harinelina Randriamanarivo qui a remis le chèque de 600 000 Ariary au nouveau champion dans la catégorie classique junior, hier, au siège du comité olympique à Ivandry. « Ce résultat justifie que la commission et la fédération travaillent d’arrache-pied. 12 ans après que cette discipline a été vulgarisée, voilà la Grande Ile qui brille sur la scène internationale » a expliqué le président de la fédération. Pour en revenir à la victoire de Tsilavina, un résultat qui n’est pas le fruit du hasard, mais du travail de longue haleine. Pour une première participation à une compétition internationale, il s’est distingué parmi les nombreux bodybuilders. « Mes points forts étaient la qualité musculaire et le bas du corps. Je tiens à signaler que le niveau des athlètes malgaches n’est pas loin de ce que j’ai vu en Espagne, mais, ce qui manque est le moyen financier » a-t-il expliqué. A 22 ans, Tsilavina est une relève prometteuse de cette discipline. Lui qui espère percer le circuit professionnel au futur. Après l’Espagne, dans moins de quatre mois, la commission bodybuilding au sein de la FMHMC dirigée par Vernier Georges aura un grand défi, les championnats du monde de bodybuilding en Mongolie. La préparation bat actuellement son plein pour la détection des représentants malgaches.

T.H