E-Sport Contest Mada 2017 : 3 places pour l’Africa Games Show en jeu

Un rendez-vous incontournable. Du 1er au 2 juillet 2017, le Palais des Sports Mahamasina accueillera l’événement » Jeux Vidéo And Co« . C’est l’événement 100% gaming de l’année, co-organisé avec Orange Madagascar et Project Alpha. 7 tournois seront au programme de cet évènement. L’objectif est de rassembler les joueurs, les passionnés et ceux qui veulent découvrir le gaming et son univers. 20.000.000 Ar de prix seront à remporter. Trois autres régions sont concernées par les manches de sélection : Antsirabe et Toamasina (juillet), et Mahajanga (août). La grande finale du « Tournoi E-Sport Contest Mada 2017 » se déroulera ensuite au mois d’août à Antananarivo, où se retrouveront les grands gagnants de chaque manche de sélection nationale. Trois places sont à gagner pour les meilleurs gamers pour l’Africa Games Show qui se tiendra à Casablanca au Maroc du 14 au 17 septembre 2017. L’Africa Games Show de septembre regroupera les meilleurs Gamers africains venant de Madagascar, de Guinée Conakry, du Sénégal, du Maroc, de Tunisie, du Cameroun, de Côte d’Ivoire, de la République Démocratique du Congo, du Mali et de la Réunion.

Recueilli par T.H