Football : Chaudes retrouvailles entre les joueurs de BTM FC

30 ans et pas une seule ride. C’est le moins qu’on puisse dire de l’amitié qui lie les anciens footballeurs de BTM FC et qui se sont retrouvés lundi dans un restaurant des 67 ha sur une invitation de Marcellin Tatseraky. L’ancien capitaine de BTM FC établi en Suisse est de passage au pays et n’a pas pu s’empêcher de réunir tous ses anciens amis autour d’une table bien garnie pour parler évidemment football.

Un plateau relevé en fait avec de nombreux internationaux notamment Hary Andrianaivo, Franck Rajaonarisamba, Dominique Rakotonandrasana , Bakary et Parfait Rakotoasimbola mais aussi les fidèles seconds couteaux tels Manana, Posy, Manda, Rapoom, Coco, Jacquinot et Veve.

Une sacrée équipe réunie par la même passion du football. Ce qui explique d’ailleurs le choix de Tatseraky Marcellin qui va parrainer deux écoles de football à Madagascar en l’occurrence Taninketsa Barça mais aussi Samba Foot. Preuve si besoin est que Tantseraky Marcellin et cette joyeuse bande sont des adeptes du football spectacle.

« On riait de nos déboires comme de nos victoires car l’essentiel est de prendre du plaisir», répétait d’ailleurs Franck Rajaonarisamba tout heureux d’avoir été là pour ces très chaudes retrouvailles où on ressassait tous les vieux souvenirs.

Clément RABARY