Rugby : Intervention musclée du ministère des Sports

Le ministre des Sports, Anicet Andriamosarisoa, a enfin pris les devants dans le litige qui oppose la Malagasy Rugby à la ligue d’Analamanga. Face à l’entêtement de Marcel Rakotomalala qui s’est tourné en ridicule en organisant le championnat d’Analamanga, le ministère a décidé de prendre les Makis par leur queue pour interdire l’entrée des stades.

Dorénavant la Malagasy Rugby n’aura pas accès à tous les stades jusqu’à ce qu’on trouve la solution et permettre à la ligue d’Analamanga d’organiser son championnat.

Une sanction à laquelle Marcel Rakotomalala aura du mal à se relever, déjà qu’il a bravé la décision du Conseil d’état qui a mis une fin de non-recevoir à la suspension de trois ans infligée au président d’Analamanga Rugby, Andry Ravelojaona.

Comme ce dernier a retrouvé ses droits, il peut logiquement vaquer à sa principale mission qui est d’organiser les compétitions au sein de la Ligue d’Analamanga. C’est tout aussi simple que cela, car la fédération ne peut qu’attendre la fin de ce sommet pour espérer tenir le championnat de Madagascar tout en tenant compte des leçons à tirer de cette mauvaise politique en faisant participer tous les clubs des sections pour une prétendue démocratie.

Quand on sait que le match qu’il a organisé durant le week-end dans cette formule ridicule de top 20 et ayant opposé le COSFA à UIRC, la seconde équipe de Iarivo Rugby Club, s’est soldé sur le score de 115 à 3, cela laisse à réfléchir, car on a beau aller dans le sens où Marcel Rakotomalala le voulait, on ne peut y voir la moindre trace d’un développement du rugby. A moins d’être sourd, aveugle et muet.

Clément RABARY