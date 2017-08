Universiades 2017 : Deux athlètes malgaches à Taipei

Fanjanirina Rahariniaina entrera en action ce jour sur le Tatami du Gymnase Hsinchu County aux 29 e éditions des Universiades d’Eté à Taipei, Taiwan.

La Grande Ile est représentée par deux athlètes aux Universiades d’Eté de Taipei. Il s’agit de la judokate Fanjanirina Rahariniaina chez les moins de 55 kg et de l’athlète Mariola Ramananjatovo engagé sur les épreuves du 100 m et saut en hauteur. Fanja Rahariniaina entrera en jeu ce jour sur le tatami du Gymnase de Hsinchu County. Elle sera opposée à une Américaine. Récemment, Fanja, étudiante en 3e année à l’Ecole Nationale d’Informatique (ENI) de Fianarantsoa a participé aux 8es Jeux de la Francophonie à Abidjan, Côte d’Ivoire. Demain mercredi, c’est au tour de Mariola Ramananjatovo de concourir pour les séries du 100 m au Stade de Taipei. Dimanche, il participera au concours du saut en hauteur. Mariola, l’athlète du Cospn est actuellement en M1 à l’Ecole Normale Supérieure (ENS) mention EPS. Ces deux représentants de la Grande Ile ont déjà été connus en 2017. « Fanja et Mariola sont tous deux champions dans leur discipline respective lors de la dernière édition des Universiades à Toliara. Les Universités ont envoyé leur liste pour cette compétition et on les a confrontée avec les fédérations concernées » a expliqué, Mamitiana Raveloson, président de la Fédération malgache des sports universitaires. La cérémonie d’ouverture a eu lieu samedi au Stade de Taipei avec le traditionnel défilé des délégations et promet déjà douze jours de suspens et de moments forts pour les participants et également pour les spectateurs.

T.H