Volley /sommet national des jeunes 2017 : Les finales pour le 10 septembre

Les premières rencontres des jeunes volleyeurs ont débuté hier à Toamasina en quatre endroits différents. Les matches ont duré toute la journée.

Petit décalage quant à l’organisation de ce sommet national des jeunes de volley-ball. Les demi-finales sont prévues pour le samedi 9 septembre et les finales le dimanche 10 septembre. Ce changement est dû à la conception de deux poules de cinq dont les éliminatoires ne se termineront que le vendredi avec les équipes des jeunes de moins 18 ans garçons dans la poule B avec AS MAMI, Pygargues, SQUADRA MONDODIMBI, CVBF, ASI et les jeunes des moins de 20 ans de la poule A avec AMVB, EVRA, AVB, ASSM, Pygargues. Ils n’auront pas suffisamment de temps de pause mais c’est la réalité des matches aussi. Les matches de ce jour à Toamasina débuteront à partir de 7h.

Le programme du jour :

U18F : ASI contre UVBA / CCVB contre EVBFI / SQUAD contre AST / STEFAUTO contre SJA

U 20 F : MAMI contre STEFAUTO / EVBI contre VBCD / SIX RAPIDES contre ASKA

U 18 G : ASI contre PYGUARGUES / MAMI contre MONDOMBIBI

U 20G : AMVB contre ASSM / EVRA contre AVB / PAON contre MAMI

Les poules

Catégorie U18Filles :

Poule A : EVBI 2, CCVB, ASI, SQUAD, EVBFI

Poule B : ASE, STEF AUTO, EVBI 1, SJA

Catégorie U18 Garçons:

Poule A : EVBI, CARPI, AFA, GNVB

Poule B : AS MAMI, Pygargues, SQUADRA MONDODIMBI, CVBF, ASI

Catégorie U20 Filles : poule unique avec ASCA, AS MAMI, STEF AUTO, VBCD, EVBI, SIX RAPIDES

Catégorie U 20 Garçons

Poule A : AMVB, EVRA, AVB, ASSM, Pygargues

Poule B : PAON, VBCD, AKATS’, Mami

Anny Andrianaivonirina