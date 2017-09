Fédération – Golf : Ranaivo Andrianasolo rempile pour un second mandat

Après un premier mandat concluant, Ranaivo Andrianasolo vient d’être réélu à la tête de la fédération malgache de golf pour le mandat 2014-2017.

Réélu sans adversaire. Candidat unique à sa propre succession, Ranaivo Andrianasolo poursuit sa mission à la présidence de la fédération malgache de golf. Il a été réélu à l’unanimité des ligues votantes, hier, à la salle Orchidée à l’Hôtel Ibis Ankorondrano avec la présidence de Rosa Rakotozafy, directeur du Sport Fédéral et de Finaritra Privat, chef de service du contrôle de la légalité. « Un des programmes le plus proche sera l’intégration des clubs de l’International Golf Club du Rova d’Andakana et celui d’Antsirabe au sein de la fédération. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée incessamment pour statuer l’entrée de ces deux clubs. La finalisation de la construction du terrain fédéral est dans la ligne de mire de la nouvelle équipe dirigeante » a expliqué le président, hier.

Pendant son premier mandat, l’adhésion de Madagascar à The R&A de Saint Andrews en avril 2013 a renforcé la percée internationale de la fédération malgache après celle de la Commission de Golf de l’Océan Indien en 2009. L’affiliation du FMGolf à ces instances a favorisé l’ouverture du golf malgache et des golfeurs sur la scène internationale pour ne citer que la formation professionnelle d’administration de tournoi et d’arbitrage à Saint Andrews, la participation des golfeurs juniors à des tournois internationaux à Maurice et en Angleterre, la dotation de matériels de golf pour deux écoles de golf des quartiers défavorisés et la formation des coachs malgaches. Ony Marchand et le Pro Fano du Golf du Rova ont poursuivi leur formation en coaching en Afrique du Sud. Actuellement, on recense près de 500 golfeurs répartis dans cinq clubs à savoir le Rova, Malaza, Antsirabe, Foulpointe et Nosy-Be. La vulgarisation de la discipline figure dans la mission de la fédération comme c’était déjà le cas lors du premier mandat. Après le lancement du premier championnat de Madagascar en 2016, la 2e édition se disputera à l’Azura Golf Club à Foulpointe à la fin du mois d’octobre. La FMGolf vise à promouvoir le golf en positionnant Madagascar comme une destination golfique incontournable.

T.H

GOL08TA……09MODULES

Les membres du bureau

Président : Ranaivo Andrianasolo.

Vice-présidents : Sylvain Rabetsaroana et Luc Ratsimbazafy.

Secrétaire Générale : Monique Noyon.

Secrétaire Général Adjoint : Akbar Karmaly.

Directeur technique national : Johary Raveloson.

Directeur technique national adjoint : Jean-Baptiste Ramarozatovo.

Trésorier : Leroy Ghyslaine.

Trésorier-Adjoint : Jean Donat.

Conseillers

Marie France Ramarijaona.

Christian Ramarolahy (Finances).

Conseillers adjoints

Robert William Arthur.

Bertrand Cauchoix.