Omnisports / Ligues Analamanga : La proportion femme / homme mal respectée

Qui veut diriger une ligue de sport ? La question est rarement posée à haute voix et encore moins les réponses. Les décisions se font dans un petit cadre de réflexion ou encore sur un coup de tête personnel. A en voir les ligues sportives tananariviennes, ou plutôt d’Analamanga, ce sont les hommes qui ont osé prendre les taureaux par les cornes. Il y a juste quatre dames en tout avec Andriamanjatoarimanana Tojohanitra, Raoelison Vola Elena, Ranoromihaja Fabienne et Vololonjatovo Mamy Léa. Le hic aussi, peu de gens connaissent ces présidents de ligues et nous vous les présentons ce jour.

Les présidents des ligues sportives d’Analamanga

Athlétisme : Razafindramiasa Léonard

Basket Ball : Rasolomalala Fidy Dera

Boxe : Randriamanalison Jean Louis

Badminton : Ratiazafy Velonjanahary

Cyclisme : Ravelonarivo Naly

Danse Sportive : Rakotomandimby Rudy

Jeu d’échecs : Rakotoniaina Tiana Ambinintsoa

Football : Rakotoarimanana Henintsoa (Tôta)

Handball : Ramiaramanana Joseph

Haltérophilie : Rasamoela Nirina Willy A

Judo : Raoelison Vola Elena Diamondra

Lawn Tennis : Ravoniandro Rina

Karate Do : Razakarisoa Jhonny

Kick Boxing : Ratolojanahary Jean Aime

Taekwondo Wtf : Ramanantsoa Christian

Lutte : Andrianjafy Herve

Muyai thai : Rakotoalizao Arly Brown

Kung Fu Wisa : Rakotonirina Henry Justin

Pétanque : Andriamiarana Mbolatiana

Natation : Andriamanjatoarimanana Tojohanitra

Rugby : Ravelojaona Andry

Savate Boxe : Rakotovao Hary Tiana

Paralympique : Ranoromihaja Fabienne

Tennis de Table : Volonjatovo Mamy Lea

Volley : Rasamison Hajanirina

Wushu : Rakotovao Rijamanana Patrick

Escrime : Razakandrainy Herimahefasoa Jean Mickael

Anny Andrianaivonirina