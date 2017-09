Football : Deux blessés par balles chez Fosa Juniors

Non qualifié pour la deuxième phase de la Ligue des champions, la malchance continue de s’acharner sur le club de Fosa Juniors désormais confié aux bons soins de Hiddink qui en assure maintenant l’entière responsabilité. Au retour de Mahajanga, plus précisément à Ambondromamy, le fusil du garde corps du Néerlandais est tombé par terre puis à lâché une rafale blessant ainsi gravement deux joueurs en l’occurrence Philippe et Clemenceau touché au dos. Un fâcheux incident qui fait suite à la déroute majungaise d’une équipe qui jouait sur ses terres et devant son public. Enfin presque car la vérité est que ce Fosa Juniors n’est pas le champion de Mahajanga mais plutôt celui qui venait de monter en Ligue 1 à Analamanga car l’équipe première est partie en tournée aux Pays-Bas. La question est de savoir par quelle magie Hiddink a pu avoir cet accord, car il s’agit d’un, avec la Fédération Malgache de Football puisque logiquement être Fosa à Tana ne permet pas de disputer une ligue des champions sous les couleurs majungaises. A moins d’un transfert légal. Affaire à suivre

Clément RABARY