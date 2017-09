Stage Kendo et Iaido : 3 nouveaux gradés 2e dan

Trois malgaches détiennent actuellement le grade de 2e dan Kendo à l’issue du stage organisé le week-end dernier à Mahamasina sous l’égide de l’expert français, Patrick Vigneau.

Beaucoup ignorent encore l’existence des disciplines kendo et de iaido, mais, les férus de cet art martial sont très actifs au pays. La salle du petit Palais des Sports à Mahamasina a accueilli pendant trois jours du 8 au 10 septembre dernier, les amateurs des disciplines kendo et iaido pour un stage organisé par la fédération malgache de Kendo et disciplines associées (FMKDA) et le Comité régional de Kendo de la Réunion. Des experts internationaux au nombre de cinq ont fait le déplacement au pays pour partager leurs expériences aux Malgaches. Le stage de kendo était sous l’égide du Français Patrick Vigneau. Cet expert 6e Dan Kendo et iaido a été assisté par les François Lanoue, Michel Timmers, Fred Fontaine et Michael Aubert. Les stagiaires ont été formés sur le mouvement de base (kihon) le vendredi, le waza ou technique dans la journée du samedi et le dimanche a été consacré au nihon kendo kata ou formes codifiées. Trois malgaches sont actuellement détenteurs du grade de 2e Dan Kendo à l’issue du stage. Un résultat homologué par l’European kendo fédération. Outre le stage de kendo, ceux du iaido n’était pas en reste. Les séances ont été axées sur la révision intégrale de l’école moderne Seitei Iai de la zen nippon Kendo Renmei (ZNKR) et étude de trois katas de l’école ancienne Muso Shinden Ryu. Il est à signaler que la fédération malgache de kendo est affiliée à la fédération européenne de Kendo et conforme au règlement de la fédération internationale de kendo à Tokyo, Japon.

T.H