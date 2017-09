3es Universiades : 1 200 attendus à Mahajanga

Tout est fin prêt. L’Université de Mahajanga accueillera la 3e édition du Championnat des sports universitaires ou Universiades du 18 au 23 septembre.

Une participation record de mille deux cents athlètes est attendue à Mahajanga. C’est l’annonce du comité d’organisation hier au cours d’une conférence de presse à Tsimbazaza au bureau du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MINSUP). En 2016 à Toliara, 1 000 athlètes ont participé à la 2e édition des Universiades. Des sportifs issus des six universités publiques et trois Instituts supérieurs des Technologies (IST) vont se partager leurs joutes pendant une semaine. Mais ce qui va marquer cette édition 2017 sera la participation des étudiants comoriens. « Nous avons invité les autres îles voisines mais seuls les Comoriens ont répondu à l’appel. On espère que La Réunion, Maurice et les autres pays de l’Océan Indien répondent à l’appel pour les prochaines éditions », a indiqué Mamitiana Raveloson, président de la Fédération malagasy du sport universitaire.

10 disciplines. Après une pause de plusieurs années, l’équipe au sein de la fédération malgache des sports universitaires a décidé de relancer l’événement en 2015. « L’objectif est de redorer le blason du sport universitaire pour offrir aux sportifs intellectuels une meilleure éducation complète», a expliqué, Marie Monique Rasoazananiera, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cette année, les sportifs en découdront dans dix disciplines collectives et individuelles à savoir le volleyball, le handball, le football, le tennis de table, le karaté, le taekwondo, le judo et le lawn tennis entre autres. Avec l’état de la route actuelle qui mène au campus d’Ambondrona, l’Etat malgache promet sa construction. Comme lors des précédentes éditions, ces sommets nationaux serviront de détection des athlètes qui vont défendre les couleurs nationales aux Championnats du monde universitaire ou Universiades à Naples en 2019. A Taipei, deux athlètes ont fait le déplacement. « Pour les prochaines éditions, on va essayer d’envoyer le maximum d’athlètes. Histoire de les motiver », a annoncé la ministre.

T.H