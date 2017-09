Hippisme : Cinq courses pour dimanche

La seconde journée des courses de chevaux de l’AHCEL promet une très belle bataille pour la 3e des cinq courses au programme de dimanche. On verra en effet une franche explication pour la victoire entre L’Oiseau Bleu dont la suprématie va être mise à rude épreuve par les étoiles montantes notamment par Mascotte de Star mais aussi sa compagne d’écurie Nouvelle Star. On notera également cette 5e course qui fait saliver les turfistes avec des chevaux prometteurs pour ne citer que Jovialité, Miorenasoa et Lolita Star. Dans les autres courses et après sa victoire avec de la marge de dimanche dernier, Kalvernium monte à l’étage au dessus avec des ambitions justifiées. Reste à voir si le stagiaire maurice Viens Je et un restera sur sa selle. Vivement donc dimanche pour les amateurs de très belles courses de chevaux.

Clément RABARY