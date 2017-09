Volley ball : Stefauto VBCD chez les dames et GNVB contre Cnaps chez les messieurs

Dernier jour du sommet national de volley-ball ce jour à Toamasina. Il n’y avait pas beaucoup de surprises quant aux résultats.

Les finales opposeront donc Stef’auto à VBCD et Les gendarmes à Cnaps après des demi-finales de rêve avec Cnaps et Cosfa. Il a fallu aller jusqu’au tie break pour éliminer les militaires. Déjà le premier set de 27 à 25 a fait durer le suspens, allant au Cnaps, pour revenir au Cosfa facilement en 25 à 16 au second set. Et rebelote encore pour eux au 3e set suivi d’un sursaut de Cnaps au 4è set sur un score de 25 à 23. Cosfa n’en reviendra pas après le dernier tour de 10 à 15, à leur grand désarroi. Quant aux gendarmes, ils défendront leurs titres devant Cnaps ce jour après un tour de santé face à Mama en 3 sets à 0. Chez les dames, l’âge se fait un peu sentir chez l’AMVB et Stef’auto ne veut pas lâcher le titre avec ce sommet qui se joue dans sa ligue. Rendez-vous ce jour au gymnase Soavita pour les finales Stef’auto contre VBCD et GNVB contre Cnaps.

Anny Andrianaivonirina

